Особый статус Донбасса: Что регламентирует продленный закон

Верховная Рада сегодня, 12 декабря, продлила до 31 декабря 2020 года закон об особом статусе Донбасса. Что предполагает этот документ, пишут «Факты ICTV».

Закон, который официально называется «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей)», приняли в сентябре 2014 года.

Тогда он должен был быть временным и предусматривал быстрое проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Особый статус Донбасса предусматривает предоставление широких полномочий местным органам власти. Он устанавливает особый порядок назначения судей и правоохранителей.

Кроме того, с правительством должны подписать отдельное соглашение об экономическом развитии Донбасса.

В 2015 году парламентарии внесли в него изменения, добавив статью 10. Она свидетельствовала о том, что выборы на Донбассе могут произойти только после того, как из ОРДЛО выведут незаконные вооруженные формирования (НВФ) и военную технику.

Также были предусмотрены условия для международного контроля за выборами и их проведения по украинскому законодательству.

В законе предусмотрена амнистия участникам событий на Донбассе, которые не совершили тяжких преступлений.

Напомним, что, по словам первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию.