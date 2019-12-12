Власть должна найти компромисс с бизнесом по реструктуризации «зеленого» тарифа, – Эрик Найман

Ретроспективное снижение «зеленого» тарифа в одностороннем порядке со стороны государства негативно повлияет на инвестиционный климат в Украине, нужно найти компромисс с бизнесом. Об этом заявил управляющий партнер Capital Times Эрик Найман, пишет «РБК-Украина».

По его мнению, позиция власти в отношении ретроспективного пересмотра «зеленого» тарифа является неправильной, и властям необходимо провести диалог по этому вопросу с бизнесом, который развивает альтернативную энергетику в Украине.

«Это неправильная государственная позиция, что давайте отменим все решения предыдущих. Правильное решение – это сесть за стол переговоров и найти компромиссное решение. Объяснить позицию государства. Горячие головы могут это превратить просто в проблему. А переговоры, они решат эту проблему», – отметил Найман.

Он подчеркнул важность поиска компромиссного решения, которое бы удовлетворило как власть, так и инвесторов.

«Идеальный формат, конечно же, нужно искать компромиссное решение. Я искал рычаги, которые заставят всех участников сесть за стол переговоров и найти компромисс. Естественно, желательно, чтобы это было именно в форме компромисса, а не одностороннего принятия решения со стороны государства», – сказал Найман.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), которым предусматривается возможность добровольного снижения «зеленого» тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку через выплаты по «зеленому» тарифу на рынке энергетики. Законопроект № 2543 поддержали 75 участников рынка возобновляемой энергетики, как компромиссный, что одновременно учитывает интересы государства и бизнеса.