Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Сколько получили на Донетчине и какую помощь

В Донецкой области 15 тыс. 779 лиц получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. 75 из них имеют ранения, контузии или увечья. Об этом сегодня, 12 декабря, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко по итогам обсуждения с членами рабочей группы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов наработок к законопроекту «О статусе и социальной защите мирных (гражданских) граждан, пострадавших в результате боевых действий или вооруженных конфликтов».

По его словам, в Донецкой области зарегистрировано 504 тыс. 600 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), среди них – 62 тыс. 600 детей. На линии соприкосновения находится 101 населенный пункт, где проживает более 25 тыс. детей.

Кириленко уточнил, что хотя на сегодня статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов не предусматривает ни льгот, ни какой-либо материальной помощи, из областного бюджета единовременную материальную помощь получили 78 детей на общую сумму 727 тыс. грн.

«Акцентировал внимание на ряде проблем, в частности, предоставлении качественной психологической помощи. Заметил: чтобы улучшить ситуацию, для Донецкой области нужно изменить утвержденные Кабинетом министров нормативы численности учеников на одного психолога в учреждениях среднего образования. Кроме того, требуют решения на государственном уровне проблемы социального и медицинского характера, материального обеспечения граждан, пострадавших от военных действий вследствие российской вооруженной агрессии. Надеюсь, что наши предложения будут учтены при подготовке этого важного для нашей области законопроекта», – рассказал Павел Кириленко.

В обсуждении участвовали руководители структурных подразделений Донецкой ОГА, органов местного самоуправления, представители международных организаций и общественности.

О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

Как сообщалось, в Украине не все родители детей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, обращаются для них за статусом ребенка, признанного пострадавшим в результате военных действий и вооруженного конфликта, так как не понимают, зачем он нужен.