В Мариуполе на пост-мосту произошло тройное ДТП

В Мариуполе (Донецкая обл.) на пост-мосту, который соединяет правый и левый берег города, произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.

Авария случилась вчера, 11 декабря, около 22:00.

Как оказалось водитель авто Ford Fiesta не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и врезался в ВАЗ, который остановился впереди. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Мицубиси».

Автомобили получили механические повреждения. Водители дали объяснение.

Составлен протокол на виновника происшествия.



Источник: Сайт города Мариуполя