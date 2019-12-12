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В Мариуполе на пост-мосту произошло тройное ДТП

12.12.19 20:58

В Мариуполе (Донецкая обл.) на пост-мосту, который соединяет правый и левый берег города, произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.

Авария случилась вчера, 11 декабря, около 22:00.

Как оказалось водитель авто Ford Fiesta не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и врезался в ВАЗ, который остановился впереди. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Мицубиси».

Автомобили получили механические повреждения. Водители дали объяснение.

Составлен протокол на виновника происшествия.

Источник: Сайт города Мариуполя

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