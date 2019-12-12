В МИД России рассказали, когда обсудят участки разведения сил на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулирования ситуации на Донбассе на встрече 18 декабря в Минске обсудит, какие участки будут выбраны для разведения сил по итогам «Нормандского саммита». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью российскому ТАСС.

«Эти вещи будут обсуждаться в рамках Минской контактной группы, заседание которой состоится 18 декабря», – сказал он, отвечая на вопрос о том, какие участки будут выбраны для разведения в соответствии с решением «Нормандского саммита».

Напомним, что по итогам встречи «Нормандской четверки» в Париже стороны утвердили коммюнике.