В Покровске жители предложили 14 проектов для развития города

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) жители подготовили проекты, которые могут стать частью Стратегии развития города, разрабатывающейся в рамках проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины», сообщает пресс-служба горсовета Покровска в Facebook.

Всего было предложено 14 оригинальных проектов для включения в стратегию развития Покровска, а именно:

Строительство бассейна;

Молодежное пространство «Монополия»;

Проект smartозеленение города;

Центр поддержки малого и среднего бизнеса и стартапов;

Кластеры по производству и хранению плодово-овощной продукции;

Туристическо-досуговый Центр «Щедрик»;

Капитальное строительство дорог Шмидта и Защитников Украины;

Проект популяризации технического образования;

Центр перезапуска города, который объединит доступ к технологиям, коворкинг и досуг;

Велосипедные трассы;

Трасса здоровья в городском парке;

Медиа-хаб для молодежи с потенциалом стать киностудией им. Леонтовича;

Бизнес-школа для детей и подростков: психология, бизнес и IT-технологии;

Общественный центр для неприбыльных общественных организаций.

«Эксперты USAID были приятно удивлены активностью участников. Конечно, каждая из идей заслуживает внимания и включения в стратегию развития города. Теперь представители проекта ERA проведут экспертизу и для следующей встречи подготовят отчет по этим проектам», – говорится в сообщении.