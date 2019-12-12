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В Покровске жители предложили 14 проектов для развития города

12.12.19 22:37

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) жители подготовили проекты, которые могут стать частью Стратегии развития города, разрабатывающейся в рамках проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины», сообщает пресс-служба горсовета Покровска в Facebook.

Всего было предложено 14 оригинальных проектов для включения в стратегию развития Покровска, а именно:

  • Строительство бассейна;
  • Молодежное пространство «Монополия»;
  • Проект smartозеленение города;
  • Центр поддержки малого и среднего бизнеса и стартапов;
  • Кластеры по производству и хранению плодово-овощной продукции;
  • Туристическо-досуговый Центр «Щедрик»;
  • Капитальное строительство дорог Шмидта и Защитников Украины;
  • Проект популяризации технического образования;
  • Центр перезапуска города, который объединит доступ к технологиям, коворкинг и досуг;
  • Велосипедные трассы;
  • Трасса здоровья в городском парке;
  • Медиа-хаб для молодежи с потенциалом стать киностудией им. Леонтовича;
  • Бизнес-школа для детей и подростков: психология, бизнес и IT-технологии;
  • Общественный центр для неприбыльных общественных организаций.

«Эксперты USAID были приятно удивлены активностью участников. Конечно, каждая из идей заслуживает внимания и включения в стратегию развития города. Теперь представители проекта ERA проведут экспертизу и для следующей встречи подготовят отчет по этим проектам», – говорится в сообщении.

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