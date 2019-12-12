В Покровске жители предложили 14 проектов для развития города

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) жители подготовили проекты, которые могут стать частью Стратегии развития города, разрабатывающейся в рамках проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины», сообщает пресс-служба горсовета Покровска в Facebook.
Всего было предложено 14 оригинальных проектов для включения в стратегию развития Покровска, а именно:
- Строительство бассейна;
- Молодежное пространство «Монополия»;
- Проект smartозеленение города;
- Центр поддержки малого и среднего бизнеса и стартапов;
- Кластеры по производству и хранению плодово-овощной продукции;
- Туристическо-досуговый Центр «Щедрик»;
- Капитальное строительство дорог Шмидта и Защитников Украины;
- Проект популяризации технического образования;
- Центр перезапуска города, который объединит доступ к технологиям, коворкинг и досуг;
- Велосипедные трассы;
- Трасса здоровья в городском парке;
- Медиа-хаб для молодежи с потенциалом стать киностудией им. Леонтовича;
- Бизнес-школа для детей и подростков: психология, бизнес и IT-технологии;
- Общественный центр для неприбыльных общественных организаций.
«Эксперты USAID были приятно удивлены активностью участников. Конечно, каждая из идей заслуживает внимания и включения в стратегию развития города. Теперь представители проекта ERA проведут экспертизу и для следующей встречи подготовят отчет по этим проектам», – говорится в сообщении.