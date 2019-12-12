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Восстановленный мост вблизи КПВВ «Станица Луганская» протестируют для проезда «скорых», – Гайдай

12.12.19 18:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С украинской стороны на восстановленном мосту вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) проведут тестирование пересечения машинами скорой помощи. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время встречи с главой суб-делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Северодонецке Себастьяном Фюстье, передает пресс-служба ЛугОВГА.

Так, Себастьян Фюстье поинтересовался возможностью доступа автомобилей скорой помощи из Станицы Луганской к участку разведения сил и средств. «По этому поводу Сергей Гайдай отметил, что вскоре состоится тестирование пересечения моста через Северский Донец соответствующим транспортом», – говорится в сообщении.

Глава области уточнил, что, если отремонтированный участок моста является безопасным, то состояние другой его части неизвестно. «То есть, транспорт будет использоваться только в сложных случаях», – отмечается в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября сообщил об открытии раньше срока восстановленного после разрушения из-за обстрелов моста в Станице Луганской. В штабе ООС заявили, что пешеходов через открытый Зеленским мост пустят через 2 дня.

Как сообщалось ранее, Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека настаивает на том, что на КПВВ Донбасса должны появиться бригады «скорой помощи».

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