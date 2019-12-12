На Донетчине руководителя предприятия приговорили к 8 годам тюрьмы за финансирование «ДНР»

В Донецкой области заочно осужден один из руководителей предприятий, работающих на неподконтрольной украинским властям территории Донетчины, за финансирование «ДНР». Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, 42-летний житель неподконтрольной Макеевки заочно приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, то есть, финансирование терроризма.

По данным прокуратуры, заместитель директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, расположенного в неподконтрольной Макеевке, в начале 2015 года продолжил деятельность указанного предприятия и создал новое.

«Обеспечивая финансовую поддержку террористов, мужчина зарегистрировал указанные предприятия в "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР" и открыл счета в "центральном республиканском банке ДНР"», – сказано в сообщении.

Таким образом, в период с января по октябрь 2015 года в «бюджет ДНР» было уплачено «налогов» более чем на 11 млн грн. «Кроме того, в декабре 2016 года "Макеевской городской администрации ДНР" в качестве материального обеспечения были переданы продукты питания, что также является одной из форм финансирования террористической организации», – добавили в прокуратуре.