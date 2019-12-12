В Славянском районе за сутки в ДТП погибли 2 человека

За минувшие сутки, 11 декабря, в Славянском районе (Донецкая обл.) полицейские зафиксировали 3 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), во время которых погибли 2 человека. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Согласно данным правоохранителей, одна из аварий произошла около 2:00 ночи на автодороге вблизи Святогорска. Автомобиль «Шевроле» с тремя людьми съехал с дороги и перевернулся. За рулем находилась 36-летняя жительница Краматорска. По результатам медосмотра оказалось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Авария унесла жизнь 35-летнего мужчины. Другой пассажир, 47-летний краматорчанин, находится в больнице.

Кроме того, лобовое столкновение автомобилей «Опель» и «Тойота» произошло на 683 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский. 60-летний мужчина на «Опеле» выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Водитель «Тойоты» не пострадал.

Еще одна авария произошла вблизи поселка Райгородок. 44-летний водитель «Тойоты» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водителю и трем его пассажирам была оказана медицинская помощь.

«Причинами аварий стали превышение скорости, управление транспортом в состоянии опьянения, нарушение правил маневрирования и сложные погодные условия – туман», – отметили в полиции.