Кабмин обещает энергоэффективные кварталы в 2020 году

В следующем году в Украине должны появиться энергомодернизованные кварталы. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, открывая двухдневный челлендж «Энергомарафон: Энергоэффективность по-европейски», сообщает сегодня, 12 декабря, пресс-служба Кабмина.

Алексей Оржель сообщил, что есть позиция, согласно которой платежки для украинцев будут уменьшать не за счет снижения тарифов, а через построение эффективных рынков, благодаря чему будет снижаться цена. «Сейчас мы идем очень медленными темпами и имеем самые низкие показатели энергоемкости ВВП. А это недопустимо в стране, которая зависит от импорта энергоносителей. В следующем году в Украине должны появиться целые энергомодернизованные кварталы. И это уже будет показателем для страны», – сказал министр.

«У нас уже наработан законопроект, который включит расходы на углеемкость на каждую единицу. И эти средства должны быть использованы на энергоэффективность, термомодернизацию и обновление технологических процессов. То есть этот налог мы возвращаем обратно в экономику, а те, кто его платит, становятся энергоэффективными, более конкурентоспособными. Зеленый переход, который сейчас происходит в Европе, должен быть внедрен в Украине», – отметил Оржель.