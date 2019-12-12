ПФУ отказывается выплачивать долги по недополученной пенсии: Что делать

Люди из разных областей Украины, большинство из Донецкой области, с начала ноября обращаются к правозащитникам с информацией о том, что Пенсионный фонд (ПФУ) отказывается им выплачивать задолженности по недополученной пенсии. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

«Сперва представители самого Пенсионного фонда говорили нам, что это незаконно, а теперь… региональные отделения ПФУ рассылают наследникам умерших письма, в которых сказано, что бюджетные обязательства перед пенсионерами отсутствуют», – говорится в сообщении.

Правозащитники разъясняют, что право на наследование невыплаченной пенсии умершего гарантируется, среди прочего, ст. 1227 Гражданского кодекса Украины. А право человека на социальную защиту – ст. 46 Конституции Украины. «В первой статье Конституции написано, что Украина – социальное, правовое государство. Это означает, что законы в стране должны соблюдаться вне зависимости от желания сэкономить бюджетные средства», – отмечается в сообщении.

В случае, если вы получили такой или подобный ответ, для начала правозащитники советуют обратиться с жалобой на Главное управление ПФУ, а также зафиксировать жалобу на «горячей линии» Кабинета министров – 15-45.

Если и это не поможет – тогда со всеми ответами и документами придется обращаться в суд (некоторые тонкости здесь).

Правозащитники обращают внимание, что вы можете потребовать в суде также возмещения морального ущерба, руководствуясь ст. 23 Гражданского кодекса Украины и ст. 56 Конституции. «Если суд станет на вашу сторону, объем бюджетных обязательств Пенсионного фонда перед вами существенно увеличится. Но даже если нет – он все равно вырастет, как минимум, за счет необходимости возместить вам судебный сбор. Такая вот экономия государственного бюджета», – объясняют в «Донбасс-SOS».

В организации опубликовали пример поступающих от ПФУ писем гражданам: