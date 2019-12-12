Чтобы в школах начали говорить о вооруженном конфликте: В МОН презентовали образовательные курсы о Донбассе

Сегодня, 12 декабря, в Министерстве образования и науки Украины состоялась презентация новых учебных пособий для учителей о Донбассе, НАТО и Крыме. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам главного специалиста МОН Раисы Евтушенко, это четыре пособия. Одно пособие касается НАТО – для студентов и старшеклассников. Второе пособие касается истории Крыма, которое направлено на учащихся 7-8 классов. А также два пособия для учителей представил Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) по международному гуманитарному праву и пособие по истории деоккупированных городов Донбасса. «Это пособия, касающиеся вооруженного конфликта. Издание "История одного города. Как преподавать отдельные вопросы вооруженной агрессии РФ на востоке Украины" и учебно-методическое пособие "Изучая международное гуманитарное право в учебных заведениях". Основная цель – чтобы в школах начали говорить о вооруженном конфликте и нарушениях прав человека во время него, воспитывая будущее поколение и не навредив ему», – сообщила пресс-служба УХСПЧ.

Главный специалист МОН отметила, что все представляемые сегодня материалы направлены именно на учителей. По ее словам, эти материалы можно использовать и для отдельных курсов, а также можно интегрировать все эти знания в гражданское образование, в учебник по изучению основ правоведения. А также использовать при проведении воспитательных мероприятий по национально-патриотическому воспитанию, мероприятий, касающихся прав человека.

Так, издание «История одного города. Как преподавать отдельные вопросы вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины», авторами которого являются эксперты УХСПЧ, содержит методические рекомендации по освещению на уроках истории Украины и внеурочных воспитательных мероприятиях в общеобразовательной школе вопроса течения инициированного РФ вооруженного конфликта против Украины, нарушений прав человека и международного гуманитарного права, а также гуманитарных аспектов на части территории Донецкой и Луганской областей в 2014-2019 гг. на основе материалов аналитических отчетов «История одного города» Центра документирования УХСПЧ.

Спецкурс «НАТО – сила, защищающая мирных граждан» комплексно охватывает основные функции НАТО, концепцию защиты гражданского населения в деятельности ООН, ЕС, миротворческих операций под различными эгидами, мероприятия НАТО по уменьшению вреда для гражданского населения; создание безопасной среды, гибридную агрессии РФ (информационная война по созданию имиджа НАТО как агрессора).

Учебные пособия были разработаны по заказу Министерства образования и науки Украины в партнерстве с Академией украинской прессы, Всеукраинским союзом преподавателей общественных дисциплин и гражданского образования и Украинским Хельсинкским союзом.