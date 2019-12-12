Заблокировали сим-карту: В Покровске аферисты сняли со счета местного жителя больше 30 тыс. грн

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) полицейские разыскивают злоумышленников, которые сняли с банковской карты местного жителя больше 30 тыс. грн. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Покровского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Сначала злоумышленники заблокировали телефонную сим-карту потерпевшего, а затем сняли с его банковского счета все сбережения.

Так, в полицию Покровска обратился 29-летний местный житель, который рассказал, что с его банковского счета исчезли более 30 тыс. грн. По словам мужчины, номер его телефона перестал работать, чтобы выяснить причину, он позвонил оператору с другого номера. Работник мобильной связи сообщил, что его сим-карта была заменена. Покровчанин подобных действий не предпринимал, поэтому заподозрил неладное и решил сразу проверить свои банковские счета, ведь неоднократно читал в СМИ о таких мошеннических схемах. Выяснилось, что с его банковской карты пропали деньги.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 185 «Кража» УК Украины. «Санкция статьи предусматривает для воров наказание в размере до 3-х лет лишения свободы», – отметили в полиции.

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