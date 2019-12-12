В Краматорске часть детсада планируют отдать под амбулаторию (Видео)

В Краматорске часть детского сада № 51 планируют отдать под амбулаторию. Два заведения решили разместить под одной крышей. Но некоторые родители дошкольников недовольны. Потому что считают, что такое соседство будет опасным.

Часть здания садика годами была под замком. Теперь там планируют сделать амбулаторию. Родители воспитанников удивлены, как можно рядом с детскими группами открыть больничные кабинеты, где их разделяет лишь стена. «Об этом не думал, но, в принципе это ненормально. Потому что это доучебное заведение, а амбулатория – это заведение здравоохранения», – говорит краматорчанин Андрей Пинчук.

Горожане обеспокоены, что корь, ветряная оспа и даже краснуха – все это – «летучие» инфекции. «Больные люди и маленькие детки – это несовместимо, я считаю», – сказала краматорчанка Татьяна Прядко.

Рядом с детским садом стоит здание бывшей больницы. Однако это частная собственность, и выкупить ее не могут. В управлении образования утверждают, что амбулатория – не стационарное медучреждение, поэтому дети в безопасности. «Там не будут больные с какими-то тяжелыми заболеваниями. Там не будут находиться все время. И целесообразно это помещение использовать под амбулаторию. Это никоим образом не повредит детям, которые будут воспитываться в детском саду», – объяснила начальник управления образования Краматорского горсовета Марина Мозолева.

Как рассказали чиновники, в третьем корпусе детского сада уже 10 лет нет групп, однако все коммуникации уцелели и здание полностью утеплено. Поэтому не использовать его неуместно. «Внутри детского садика будет полностью загорожено глухой стеной. Есть отдельные вход, но для того, чтобы потоки не пересекались деток и людей, больных деток и здоровых деток, планируется также разграничить и территорию. И отделить ее полностью от территории детского сада», – сообщила начальник отдела здравоохранения Краматорского горсовета Валерия Мельник.

Однако, говорят чиновники, до переезда семейных врачей еще далеко. Потому что сейчас речь идет только о разработке проекта обустройства амбулатории.

Источник: ТК «Донбасс»