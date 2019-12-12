Настроение праздника: Как города и села Донбасса готовятся к встрече Нового года (Видео)

К встрече Нового года готовятся и города, и села Донбасса. На центральных улицах постепенно развешивают праздничные гирлянды, а на площадях монтируют главные городские елки.

Так, центральная площадь Краматорска – как сказочный лес. Кроме главной елки здесь установили несколько десятков маленьких искусственных деревьев, карету и праздничную арку. Жительница Инна Руденко с маленькой дочкой Дашей считают, сколько здесь зеленых красавиц. «Очень красиво. Даже ребенок доволен. Говорит, как много! Настроение праздника», – говорит она.

Краматорчанин Александр Александров не смог вспомнить, когда еще центр города так украшали к Новому году. «Это украсит площадь, украсит город, и сделает прекрасно для людей города Краматорск. И Новый год они встретят прекрасно», – сказал он.

На украшения и инсталляции депутаты выделили почти 2 млн 300 тыс. грн. «На все про все было потрачено 1 млн 950 тыс. грн. А на сэкономленные средства мы также докупили еще одну елочку, которую поставим в старом городе», – сообщил начальник управления по гуманитарным вопросам Краматорского горсовета Андрей Гореславец.

Не отстает от соседей и Славянск. Главную елку города здесь только начали монтировать. Ее высота будет 15 метров . Старые украшения и гирлянды больше не будут цеплять. В этом году зеленая красавица засияет новыми огнями. «В этом году из местного бюджета выделено 514 тысяч на новое убранство елки. И 19 декабря в День Святого Николая на торжественном мероприятии, посвященному началу череды праздников, как раз и будет зажжена новая елка», – рассказал Славянский городской голова Вадим Лях.

А в Мариуполе будет сразу две главные елки – на Театральной площади и в парке «Веселка» на Левобережье. «Мы соединяем это все новогодним экспрессом. Это будет отдельный маршрут автобуса, который будет отходить от остановки Драматический театр и следовать в парк "Веселка" без остановок. Сейчас мы график согласовываем, но, скорее всего, это будет раз в час», – сказала директор коммунального предприятия «m.EHAB» Мария Слета.

А в поселке Мирное главную елку придется выбирать с помощью соревнования. Хвойных великанов здесь много, поэтому остановиться на какой-то одной невозможно. По словам головы Мирненского сельсовета Андрея Плакущего, обычно украшают елки во дворе одного многоподъездного дома. «В последние два года две елки. Одна – вот эта, другая там поменьше. Тоже, первый подъезд как бы там небольшое соревнование было, у кого лучше, но эта просто выше, и вышкой люди наряжают ее гирляндами», – объяснил он.

Несмотря на количество или высоту новогодних елок, праздник и Дед Мороз посетят каждый уголок Донбасса.

Источник: ТК «Донбасс»