Экзотика на новогоднем столе: В Мариуполе рассказали, насколько безопасны необычные фрукты (Видео)

В Мариуполе многие жители стремятся разнообразить праздничный стол экзотическими фруктами. О том, действительно ли в них много витаминов, микроэлементов и клетчатки, если фрукты срывают еще зелеными и доставляют в течение месяца, рассказали специалисты.

Современных покупателей уже не удивишь ананасом, бананами, апельсинами и киви. Среди экзотики – питахайя, манго, гуавы и мира. По словам мариупольчанина Сергея, он не большой любитель экзотики, пробовал все фрукты, которые предлагают в магазине. Однако, выбирает каштан. «В детстве я их ел много. Он надрезается чуть-чуть и жарится на сковороде без масла. Очень сладкие и вкусные, кстати», – говорит Сергей.

А вот горожанка Юлия без боязни выбирает авокадо. Среди разной экзотики доверяет только годами проверенным фруктам. «Авокадо ем с солью. Очень много в нем витамин, полезный фрукт», – делится Юлия.

Однако насколько безопасно употреблять фрукты, привезенные из теплых стран, покупатели интересуются не часто.

Специалисты советуют при покупке фруктов в магазине или на рынке обязательно спрашивать сертификат качества. Обращать внимание на срок хранения каждого плода, и помнить, что они остаются полезеными только при правильной транспортировке.

«У определенных экзотических фруктов, например, папайи, если они консервированные, то витамины переходят в сцепленное соединение. И тогда они уже менее полезны. Они не принесут вред, ни в коем случае, но они становятся менее активными, менее полезными. Если мы рассматриваем, к примеру, повышение гемоглобина или поднятие мобильных сил организма», – рассказывает диетолог Виктория Невпряженко.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что экзотические фрукты срывают недозрелыми. А для того, чтобы товар не испортился при транспортировке, его обрабатывают специальным газом. Однако, даже такие процедуры не вредят организму.

«Это газация этиленом. Этот газ не токсичен. Поэтому, не только фрукты, плоды могут обрабатываться этим газом в период хранения», – комментирует заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы в Мариуполе Эдуард Квашук.

Как предупреждают специалисты, любые фрукты нужно мыть. Обязательно под проточной или кипяченой водой.

Источник: ТК «Сигма»