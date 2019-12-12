В «Л-ДНР» активизировали тренировки с артиллерийскими и минометными «подразделениями»

На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской и Донецкой областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) начали сборы с корректировщиками артиллерийского огня. Наращивается интенсивность тренировок с уточнением первоочередных целей для поражения артиллерийских подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон. Об этом сегодня, 12 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об активизации российским оккупационным командованием мероприятий боевой подготовки с артиллерийскими и минометными подразделениями соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации с целью повышения их готовности к немедленному применению», – отметил Праута.

Так, по данным ГУР, сегодня начались сборы с корректировщиками артиллерийского огня артиллерийских и минометных «подразделений» НВФ.

«С командирами огневых взводов артиллерийских подразделений запланировано проведение тактико-специальных занятий по корректировке огня артиллерии. Возросла интенсивность тренировок с уточнением первоочередных целей для поражения очередных артиллерийских подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон», – сообщил Праута.

В то же время, на передовых позициях НВФ отмечено перемещение разведподразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами и укомплектованных военнослужащими, большинство из которых, по информации ГУР, в этом году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт разоблачения объектов для поражения и корректировки артиллерийского огня.

Помимо этого, добавил Праута, представители НВФ продолжают информационные мероприятия по дискредитации Объединенных сил для срыва мирных инициатив Украины.

«В частности, 11 декабря ряд российских и подконтрольных оккупантам СМИ распространили видео об обнаружении "схрона с боеприпасами", якобы заложенного украинскими разведчиками на подконтрольной оккупационной администрации территории возле одного из районов разведения сил (Станица Луганская). При этом провокационно утверждалось, что более 280 мин и 32 тыс. патронов различного калибра должны были использоваться якобы для проведения террористических актов против мирного населения», – рассказал представитель Минобороны.

Он уточнил, что по данным ГУР, эти боеприпасы скрывались «командованием» отдельных подразделений 2 АК войск НВФ для их дальнейшей незаконной продаже. А так называемое «МГБ ЛНР» решило использовать указанный факт для проведения очередной антиукраинской информационной акции.