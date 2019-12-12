Жители Луганщины перечислили на поддержку украинской армии более 195 млн грн

С января по ноябрь этого года налогоплательщики Луганщины направили на поддержку украинской армии более 195 млн 358 тыс. грн военного сбора, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Луганской области.

«На Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, направленного на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины», – говорится в сообщении.

В налоговой службе отметили, что военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Ответственными за начисление сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие заработную плату.

Также, в ГНС уточнили, что плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.