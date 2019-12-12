В прифронтовой Станице Луганской должна открыться новая амбулатория, – Гайдай

В следующем, 2020-м, году в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) должна открыться новая амбулатория. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время встречи с главой суб-делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Северодонецке Себастьяном Фюстье, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«В следующем году, как подчеркнул председатель облгосадминистрации, в Станице Луганской заработает современная медицинская амбулатория. Строительные работы должны начаться уже весной», – говорится в сообщении.

В свою очередь представитель МККК заверил, что в следующем году организация будет придерживаться уже внедренных направлений деятельности на Луганщине примерно в тех же объемах финансирования. «Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству», – сказал Себастьян Фюстье.