Любовь и гуси: 80-летняя жительница Луганщины выращивает домашнюю птицу (Видео)

Жительница села Боровеньки (Кременской р-н, Луганская обл.) Валентина Охтарская держит птичье хозяйство. В свои 80 лет она знает, как отличить домашнее мясо от фермерского. Гусь или индейка – почти на каждом новогоднем столе. Но вырастить домашнюю птицу – дело не из легких.

В этой предновогодней истории в конце почти всех съедят. «Они от меня убегают, они знают, что на смерть я их ловлю», – говорит Валентина.

По ее словам, с индюками в этом году не сложилось. В хозяйстве Валентины одна-две птицы. А вот гусей много. «Они сейчас уже набрали жиру. Когда морозы, снег, тогда можно рубить», – сказал местный житель Анатолий Фролов.

Последний зеленый корм птиц – ряска с водоемов – уже померзла. Гуси Валентины – это единственное хозяйство на все село. Было около сотни голов, но люди едут сюда из города и покупают. «Ну, люди ж еще думают, как на рынке цена каждый день дорожает, да я ж дома дешевле продаю. Я знаю, что на базаре дорого – по 80 грн кг. А я продаю по 50 грн за кг», – рассказала Валентина Охтарская.

Хозяйка гордится, что ее птицы за свою жизнь не пробовали комбикорма. «Утром и вечером им накосить траву. Это я сама еще ее кошу, сама везу. Они очень дорого выходят. Лисы начали есть гусей. Они испуганы в этом году, ужас один. Лисицы не дают покоя», – говорит Валентина.

По ее словам, домашняя птица вкуснее, потому что выращена с любовью. Но отличить домашнюю птицу на прилавке бывает трудно. «Лаборатория только отличит. Там есть и утят продают, что химией кормили, они бледные. Их кусочек бросишь в суп и суп пахнет», – объясняет Валентина.

Каждый раз у бабушки предновогодняя драма – любовь и гуси. «Бывает такое, что последние деньги себе только хлеб покупаю, а им покупаю зерно», – поделилась она.

Она любит их, а они друг друга. «И нельзя гуся с гусыней разлучать, он любит ее как лебеди. Они преданные. И если гуся возьмешь, он будет кричать. Душу тебе выест давай мне ту гусыню, я этого именно больше всего боюсь», – говорит Ваелентина.

Но хозяйство – это то, чем живут селяне. Поэтому в следующем году гусей в этом дворе будет еще больше.

Источник: ТК «Донбасс»