Грозит 10 лет тюрьмы за дерзкие преступления: На Луганщине полиция задержала рецидивиста

В Старобельском районе (Луганская обл.) правоохранители задержали 28-летнего жителя Кременной, ранее уже судимого за кражу, грабеж, разбой и изнасилование. Вновь совершив дерзкие преступления, он скрывался от правосудия. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Так, в конце ноября в Кременной он совершил нападение на женщину, которая вечером возвращалась с работы домой. Сбив ее с ног ударами по голове и повалив на землю, он пытался украсть ее вещи. Но, испугавшись случайного свидетеля, сбежал из города.

«9 декабря ночью, снова в Кременной, путем отжима пластикового окна, он проник в помещение аптеки, где завладел деньгами в сумме около 6 тыс. грн и мобильным телефоном», – говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение подозреваемого.

Мужчина был задержан, ему сообщено о подозрении по ст. 186 «Грабеж» и ст. 187 «Разбой» УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.