Нормандская встреча: Какие договоренности по Донбассу реально выполнить

Следующая встреча в «нормандском формате», которая может пройти в Берлине, будет провальной, потому что у Российской Федерации и Украины диаметрально противоположные взгляды по ключевому вопросу о передаче контроля над границей, а найти компромисс невозможно. Такое мнение высказал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, передает «Слово і Діло».

По его предположению, встреча в Берлине может стать последней перед очередным очень длительным замораживанием переговоров. «Повторяется предыдущая история, когда было несколько встреч, но как только доходило непосредственно до решения конфликта, оказывалось, что РФ вообще не меняла своих намерений и готова прекратить войну только на своих условиях. Фактически это же было озвучено в Париже», – пояснил Дикий.

Он акцентировал, судя по тому, о чем договорились на Нормандском саммите в Париже, наиболее реальным выглядит условие об обмене пленными в формате «всех на всех». Эксперт заметил, что этот пункт может быть выполнен.

Также, по его словам, с меньшей вероятностью, но при желании, может быть выполнена еще одна договоренность – разведение сил в трех точках. Дикий добавил, что, если отвод сил и средств произойдет, ничего страшного не случится.

Эксперт подчеркнул, что наибольшие сомнения вызывает договоренность о полном прекращении огня к концу года вдоль всей линии разграничения. Он напомнил, что аналогичные договоренности были в предыдущие годы, но ни одного раза РФ не сдержала слова.

Специалист убежден, что нет оснований считать, что в этот раз РФ все выполнит. Тем более в день переговоров трое украинских бойцов погибли на фронте. «Если случится чудо, и в этот раз РФ даст приказ не открывать огонь, тогда весенняя встреча в Берлине может дать плоды. Однако, судя по тому, что было ранее, очень сомнительно, что на Донбассе прекратят стрелять», – уточнил Дикий.

Он обратил внимание, что на общем брифинге каждый из представителей «нормандской четверки» озвучил свое виденье того, о чем договорились, более того, все четыре версии отличаются.

«Логично, что разные взгляды у Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Ангела Меркель и Эммануэль Макрон также не едины. Канцлер Германии поддержала Украину в том, что нельзя трактовать Минские соглашения дословно, это не религиозная догма. Несмотря на уступки по "Северному потоку-2", Меркель осталась на нашей позиции и четко понимает роль РФ в этом конфликте и в мире в целом. Там, где только можно, канцлер ФРГ не будет поддерживать РФ», – резюмировал Евгений Дикий.