Выход на пенсию: Сколько стоит в Украине докупить страховой стаж

В Украине, в том числе на Донбассе, будущие пенсионеры смогут получать пенсию только при условии наличия достаточного страхового стажа. В случае, если его не достаточно, государство позволяет «купить страховой стаж». Однако, стоить это будет не дешево.

Так, в ситуации, когда при выходе на пенсию не хватает 1 года страхового стажа, сумма взноса будет составлять 2 размера минимальной страховой платы.

В подобном случае, можно доработать этот год, причем, обязательно с условием официального трудоустройства. А можно купить тот же год страховых взносов или, при необходимости, больший период.

Сама процедура выглядит следующим образом. В Государственной налоговой службе надо заключить договор о добровольной уплате единого социального взноса. Обязательно указать желаемое время уплаты взносов. А затем оплатить средства через учреждение любого банка.

«У человека есть возможность оплатить взносы за предыдущие периоды. Однако сумма взноса будет составлять 2 размера минимальной страховой уплаты», – говорит руководитель Управления Пенсионного фонда в городе Краматорске Лариса Макаренко.

К примеру, в декабре 2019 года минимальный страховой взнос составляет 918,06 грн, а его двойной размер – это 1 836,12 грн. Именно такую ​​сумму придется платить будущему пенсионеру за каждый месяц того периода, за который он хочет «купить страховой стаж». То есть, если не хватает 1 года страхового стажа, то нужно быть готовым заплатить более 22 тыс. грн.

Не следует забывать, что с января 2020 года растет размер минимальной заработной платы. Поэтому и суммы страховых взносов тоже увеличатся.

В случае, если официально безработный стремится не потерять право на пенсию, порядок будет следующим. Все те, кто работает неофициально, либо не работает вообще, могут рассчитывать на пенсию, если будут самостоятельно платить страховые взносы. Сделать это можно по той же процедуре: заключить договор с Государственной налоговой службой и своевременно вносить средства.

Вносить нужно как минимум 22% от минимальной заработной платы. В декабре 2019 года эта сумма еще составляет 918 грн 06 коп. Но с января 2020 года отчисления в Пенсионный фонд увеличатся, нужно будет платить 1 039,06 грн (22% от минимальной зарплаты). Или больше, если есть такое желание.

«Максимальная сумма уплаты страховых взносов сейчас установлена ​​в размере около 15 640 грн», – рассказала Лариса Макаренко.

Однако, большая часть людей выбирают все же минимальный порог страховых взносов. Ведь в настоящее время действует солидарная система общеобязательного государственного страхования. И суммы, уплачиваемые в Пенсионный фонд, идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам, а не самим застрахованным.

Источник: АКМЦ