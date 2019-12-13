Новые правила поставки горячей воды в Украине: Что предусматривают

В Украине правительство утвердило новые Правила предоставления услуги по поставке горячей воды и типовые договоры. О том, что они предусматривают рассказала Министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак, передает «ЛІГА. Закон».

«Мы переходим к системе разных видов договоров, когда каждый потребитель может самостоятельно выбрать, какой тип договора о предоставлении услуги по поставке горячей воды ему подписать с исполнителем услуги. И уже в соответствии с выбранным типом договора будет четко иметь алгоритм действий: как и к кому надо обращаться в случае непредоставления услуги, предоставления ее не в полном объеме или несоответствующего качества, или он захочет убедиться в правильности показаний его счетчика либо уточнить, как распределяется объем потребленной услуги между потребителями всего дома», – пояснила Бабак.

По ее словам, следующий шаг правительства – пересмотр правил перерасчета услуг для потребителей по водоснабжению, теплоснабжению и водоотводу, поставке горячей воды в случае, если услуги оказываются некачественно или не в полном объеме.

Согласно новым правилам, потребителям разных категорий (индивидуальным или коллективным) дается возможность самостоятельно выбирать модель организации договорных отношений и заключать соответствующие договоры (индивидуальный и коллективный договор о предоставлении услуги).

В пределах одного многоквартирного дома разрешается выбирать разные модели организации договорных отношений по разным видам коммунальных услуг.

Также правилами установлен порядок взаимоотношений исполнителей и потребителей услуги. Состав и качество горячей воды должны отвечать требованиям государственных санитарных норм и правил на питьевую воду.

Уровень температуры горячей воды должен быть не ниже 50 градусов C и не выше 75 градусов C на грани внутридомовых систем многоквартирного дома и инженерно-технических систем помещения потребителя.

Правилами определяются права и обязанности сторон договора о поставке горячей воды, в зависимости от выбора модели договорных отношений и категории потребителей, устанавливаются условия досрочного расторжения договора в случае предоставления некачественных услуг, порядок оплаты за предоставленную услугу, штрафные санкции в случае задолженности по оплате полученной услуги.

По новым правилам потребителям предоставляется право:

получения качественной услуги по поставке горячей воды;

выбора другого исполнителя в случае предоставления некачественной услуги;

получения перерасчета стоимости услуги и неустойки (штрафа, пени) в порядке и размере, определенных законодательством или договором, в случае непредоставления услуги, предоставления ее не в полном объеме или несоответствующего качества;

получения от исполнителя штрафа в размере, определенном договором, за превышение нормативных сроков проведения аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, законом предусмотрено, что по решению совладельцев многоквартирного дома (уполномоченного органа управления объединения совладельцев многоквартирного дома) договор о предоставлении коммунальной услуги заключается с исполнителем соответствующей коммунальной услуги:

каждым совладельцем многоквартирного дома самостоятельно (индивидуальный договор);

от имени и за счет всех совладельцев многоквартирного дома управляющим или другим уполномоченным совладельцами лицом (коллективный договор);

объединением совладельцев многоквартирного дома или другим юридическим лицом, которое объединяет всех совладельцев такого дома и в их интересах заключает соответствующий договор о предоставлении коммунальных услуг, как коллективным потребителем.

Совладельцы многоквартирного дома (объединение совладельцев многоквартирного дома) самостоятельно выбирают одну из моделей организации договорных отношений по каждому виду коммунальной услуги (кроме услуг по поставке и распределению природного газа и по поставке и распределению электрической энергии).