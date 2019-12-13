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Особый статус Донбасса: Почему в Украине не стали предлагать новый закон

13.12.19 05:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В октябре президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам новый закон об особом порядке самоуправления на Донбассе. Но после Нормандского саммита в Париже планы изменились, и он выступил за продление действующего документа на год. Политолог Владимир Золотарев считает, что сейчас нет смысла заново выписывать закон, передает «Слово і Діло».

Золотарев предположил, что решающей в этом вопросе стала Нормандская встреча в Париже. По мнению политолога, было два варианта: либо на переговорах в Париже будут реальные попытки сторон изменить ситуацию, либо встреча подтвердит, что ничего не меняется.

Он подчеркнул, что по итогам Нормандского саммита стало понятно, что менять что-то бесполезно. Политолог считает, что конкретных результатов, как таковых, встреча не дала.

«Фактически встреча ради встречи. В Украине сменилась власть, нужно было встретиться, посмотреть друг другу в глаза. Встретились и поняли, что будет все, как было. Российская Федерация, если и готова на какие-то уступки, то несущественные и только ради того, чтобы смягчить санкции. Не более. Каждый играл свою игру. Украина убедилась, что толку от этого не будет. Можно, как раньше, делать вид, что есть какие-то перемены, а фактически все остается нынешнем уровне – конфликт заморожен», – выразил мнение политолог.

Эксперт пояснил, что для возвращения территорий есть только одно решение – военное. В противном случае так и будут пролонгировать с каждым годом законы, оставляя конфликт замороженным. Золотарев считает, что надеяться на то, что конфликт будет решен мирным путем и в пользу Украины, очень наивно.

В то же время, политолог пояснил, что решение пролонгировать закон ничего не меняет, а записанное в документе не будет выполняться. Он подчеркнул, что мы не контролируем территории, там не действует юрисдикция Украины.

«Фактически Украина пишет этот закон для себя. Это делается для того, чтобы в разных политических казусах было от чего отталкиваться, а казусов возникает много. Например, какая-то торговля между территориями и Украиной продолжается, граждане ездят туда-обратно, кто-то получает выплаты, кто-то нет. Грубо говоря, хотя бы на бумаге формально нужно это урегулировать. На практике закон не выполняется», – резюмировал Владимир Золотарев.

Напомним, по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря, будет продлен на 1 год, а местные выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе должны пройти в соответствии с украинским законодательством.

Как известно, 12 декабря, Верховная рада Украины рассмотрела продление действия закона об особом порядке урегулирования местного самоуправления Донбасса. «За» проголосовали 320 нардепов.

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