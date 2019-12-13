В центре Донецка произошло крупное ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло крупное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как отмечают дончане, авария произошла на пересечении ул. Университетской и пр. Ватутина 12 декабря днем. По всей вероятности, белый Volkswagen двигался по Ватутина в сторону Университетской, а джип Kia поехал на красный сигнал светофора – по Университетской.

«Фольц ударил киа в бочину, ее развернуло, и она собрала страйк из припаркованных машин. В припаркованных машинах были дети, приезжала скорая, пострадавших нет», – пишет очевидец.

В комментариях люди уточняют, что разбиты 4 автомобиля.

При этом на местных интернет-ресурсах сообщается, что в этом ДТП пострадал один человек.