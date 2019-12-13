RU
Все новости

В центре Донецка произошло крупное ДТП (Фото)

13.12.19 07:38
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло крупное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как отмечают дончане, авария произошла на пересечении ул. Университетской и пр. Ватутина 12 декабря днем. По всей вероятности, белый Volkswagen двигался по Ватутина в сторону Университетской, а джип Kia поехал на красный сигнал светофора – по Университетской.

«Фольц ударил киа в бочину, ее развернуло, и она собрала страйк из припаркованных машин. В припаркованных машинах были дети, приезжала скорая, пострадавших нет», – пишет очевидец.

В комментариях люди уточняют, что разбиты 4 автомобиля.

При этом на местных интернет-ресурсах сообщается, что в этом ДТП пострадал один человек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк