Шпионаж и другие преступления: В СБУ рассказали об итогах работы за три месяца

С сентября 2019 года следователи Службы безопасности Украины осуществляли досудебное расследование по 1028 уголовным производствам относительно 382 человек. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, за отчетный период в суд уже направлено 209 обвинительных актов по 235 гражданам.

В частности, по факту совершения преступлений против основ национальной и общественной безопасности следователи СБУ расследовали:

43 производства по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, в суд передано 5 обвинительных актов;

105 производств по ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, в суд направлено 32 обвинительных акта;

330 производств по статьям 258-258-5 (преступления, связанные с террористической деятельностью) Уголовного кодекса Украины, 13 обвинительных актов переданы в суд.

В СБУ отметили, что, в частности, в посягательстве на территориальную целостность Украины и в терроризме подозревают бывшего заместителя мэра Славянска. Кроме того, сейчас следователи СБУ завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительные акты по «председателю ЦИК ДНР» и участнику незаконных вооруженных формирований «Славянская бригада» «ДНР».

«Кроме того, по материалам СБУ к 12 годам лишения свободы с конфискацией осужден "министр по чрезвычайным ситуациям ДНР". Сейчас уже отбывает наказание житель Запорожья, который по заданию так называемого "МГБ ДНР" готовил теракт в жилом массиве города», – проинформировали в СБУ.