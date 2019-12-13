Коммюнике Нормандского формата: Мнение эксперта

Итоговый документ, подписанный после переговоров в Нормандском формате, которые прошли 9 декабря в Париже, ни к чему стороны не обязывает. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Это декларация о хороших намерениях. Там нет ничего такого, что обязывает Путина хотя бы на сантиметр двинуться в сторону международного права. Там и для Украины нет заданий», – сказал он.

«Это фантазии на бумаге, которые можно трактовать, как хочешь, и когда хочешь. Там нет четких рамок. Там нет обязывающих формулировок и тому подобное. Поэтому, когда у нас говорят, что нам нужно срочно писать какой-то новый закон, я говорю, а почему мы должны бежать впереди паровоза? Мы кому-то что-то должны? Мы у кого-то оторвали часть его территории, начали войну? Зачем мы делаем вещи, которые мы не должны делать? Тем более, что Минские договоренности не создают странам никаких юридических обязательств», – заявил Огрызко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»