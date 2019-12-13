Аваков назвал сумму выплаченных пенсий переселенцам из Донбасса

С начала боевых действий на Донбассе украинские власти выплатили пенсионерам-переселенцам 108 млрд грн пенсий. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Вы знаете, сколько мы заплатили пенсий людям, находящимся на оккупированной территории? Цифра есть у нас – 108 млрд грн. Это сумма, которую мы передали нашим пенсионерам, тем, которые прошли верификацию», – сказал он.

«Если нет верификации, кому мы будем платить? Боевикам или приехавшим из Чечни, или из Удмуртии кому-то? Верификация: наш гражданин, то получай», – добавил Аваков.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»