Развитие мелкого предпринимательства: На Донетчине и Луганщине можно получить грант от МОМ

Международная организация по миграции (МОМ) приглашает профильные неправительственные организации (НПО) к выражению своей заинтересованности в участии в качестве партнеров-исполнителей проекта, направленного на открытие и развитие предпринимательства среди населения, пострадавшего в результате конфликта на востоке Украины и в Крыму. Об этом сообщает ресурсный центр «Гурт».

МOM приглашает НПО Донецкой и Луганской областей Украины подавать проектные предложения и бюджеты к ним по созданию и развитию мелкого предпринимательства для внутренне перемещенных лиц и членов местных громад, а также сопровождению бенефициаров проекта в процессе начала или развития собственного бизнеса.

Бюджет подается в долларах США. Партнеры-исполнители будут избираться в соответствии с процедурами отбора.

Заверенные подписью и печатью проектные заявки вместе с сопровождающими документами должны быть представлены до 18:00 18 декабря 2019 года в электронном виде на электронный адрес: iomkievtenders@iom.int. Общий размер файлов, которые направляются в одном сообщении, не должен превышать 7 Мб. В противном случае необходимо загрузить файлы на любой открытый сервис файлового обмена (Dropbox, OneDrive и т.п.), и отправить ссылку для загрузки папки с файлами.

Справки по электронной почте: iomkievtenders@iom.int. В теме электронного письма на получение справки должно быть указано следующее: «UA10-2019-3131 – вопрос по запросу предложений, к вниманию Валентины Лукашенко».

Более подробную информацию об отборе и сопровождении бенефициаров можно получить здесь.