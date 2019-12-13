Глава МИД Украины обсудил помощь Донбассу с заместителем генсека ООН

12 декабря состоялась встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы сотрудничества «Украина – ООН», в частности о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшему населению на Донбассе и поддержке процесса реформ в Украине.

«Состоялось детальное обсуждение возможных путей содействия со стороны ООН международным усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, в том числе по итогам недавней встречи лидеров нормандской четверки в Париже», – сообщили в пресс-службе.

Розмари Дикарло отметила, что ООН остается на позиции прочной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, и готова в дальнейшем содействовать усилиям правительства Украины в решении сложных проблем, вызванных конфликтом.