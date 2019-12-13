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В «ДНР»: На КПП под Донецком и под Горловкой стало плохо женщине и мужчине

13.12.19 07:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины медпомощь на КПП «ДНР» потребовалась двоим людям. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «республике», оба инцидента произошли 12 декабря. На КПП под Горловкой сотрудники «МЧС» на носилках доставили в пункт оказания помощи населению мужчину 1947 года рождения, где ему была оказана медицинская помощь.

В тот же день на КПП «Александровка» под Донецком сотрудники «МЧС» оказали медицинскую помощь женщине 1948 года рождения, после чего передали ее для дальнейшей госпитализации бригаде «скорой помощи».

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