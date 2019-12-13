Нормандский формат: Зеленский рассказал, что увидел в глазах Путина

С президентом России Владимиром Путиным можно договариваться, но это сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» («Право на владу»), комментируя итоги переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря.

«Мы на протяжении 8 часов смотрели друг другу в глаза. Я чувствовал мощную поддержку со стороны Германии – госпожа Меркель, и со стороны Франции. Я очень благодарен им. Они действительно нас очень сильно поддерживали. Что касается президента РФ, я понял, что это непростой, сложный человек. Но мне понятно многое после этой первой встречи. Я обо всем не буду говорить, если можно, это будет моя тактика для следующей встречи», – сказал Зеленский.

«Но я точно понял, что у нас начался диалог [с Путиным]. Мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет. У нас достаточно сильная позиция – война в Украине, к сожалению. Это наша земля, это наши люди. Это сильная позиция. Еще очень чувствовалась поддержку людей. Я хочу поблагодарить всех наших украинцев, которые поддерживали нас», – заявил президент Украины.

Глава государства также сообщил, что пожал руку президенту России Владимиру Путину при встрече: «А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться? А самое главное – не просто на словах, а решать вопросы. И мне кажется, что в целом мы много чего решили, но результат этих решений мы увидим уже до конца года».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»