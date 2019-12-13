В Северодонецке обсудили проблемы жителей прифронтовой Луганщины

В Северодонецке (Луганская обл.) в четверг, 12 декабря, совместно с правозащитниками и активистами из Луганской области обсудили ситуацию с соблюдением прав человека в прифронтовых населенных пунктах Луганщины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

По его словам, в обсуждении приняли участие жители населенных пунктов Золотое, Родина, Боровское, Мкратово и других, а главной целью было выяснение ситуации, связанной с реагированием чиновников местной власти на выявленные ранее нарушения.

«Я отчитался перед людьми о проделанной работе касательно их обращений и заявлений о нарушении прав человека в их населенных пунктах. Жители прифронтовых поселков мне сообщили, что ситуация со специализированной медицинской помощью наладилась, после наших визитов и актов реагирования к ним стали приезжать врачи в рамках выездных приемов. Но ситуация с транспортным сообщением остается критической. Также все представители поселков акцентировали внимание на проблеме вывоза бытовых отходов и как результат появление стихийных свалок», – написал Лисянский.

«Также поднимались вопросы постоянных проблем с водоснабжением г. Лисичанска, невыплаты заработной платы шахтерам, отсутствие государственной медицинской помощи на КПВВ, задержки с выплатами по больничным листам, которые были ранее. Диалог получился конструктивный, люди рассказали, какие проблемы представители исполнительной и местной власти продолжают игнорировать и повторно обратились к нам за помощью в защите прав», – проинформировал представитель омбудсмена Украины на Донбассе.