Ахиллесова пята: Зеленский назвал слабое место Минских соглашений

Слабые позиции Украины в переговорах по возвращению Донбасса прописаны в Минских соглашениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» («Право на владу»), комментируя итоги переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря.

«Что не удалось: самый сложный вопрос – это передача границы под контроль Украины. Это очень смешно, потому что это наша граница, и передача нашей же границы нам. Но это слабое место, Ахиллесова пята Минских соглашений, то, что было подписано нашей стороной, к сожалению. Были такие условия. Можно об этом много и долго говорить, но, к сожалению, мы подписали, что нам передают под контроль нашу же границу только после выборов на временно оккупированных территориях [Донбасса]», – сказал он.

«Мы очень много времени уделили этому вопросу, очень детально об этом говорили. У нас разные позиции с президентом РФ. Но мы должны понимать, что это позиция "Минска". Мне понравилось одно – что мы начали об этом говорить, мы договорились, что мы продолжим об этом говорить более детально, с разными вариантами на следующей встрече. И это тоже победа – что у нас будет следующая встреча», – заявил Зеленский.

Глава государства считает, что с президентом России Владимиром Путиным можно договариваться, но это сложно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»