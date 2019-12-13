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Ситуация в пунктах пропуска утром 13 декабря: Проезда ожидали 305 авто

13.12.19 08:59
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 13 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 42,1 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 9405 человек и 1000 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8175 человек и 1325 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 8585 человек и 1545 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3765 человек и 760 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 12110 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 305 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 0/65;
  • КПВВ «Марьинка» – 30/70;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • «Geografiatuors»: «6:06. "Каргилл" на выезд – в начале моста, льгота чуть меньше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Дмитрий: «6:53. Еленовка, стою 55-м до полиции, сзади еще 50 точно есть, льгота 30. От таможни до полиции все забито суперльготой»;
  • Дмитрий: «8:33. Еленовка – есть первое движение! Общая на 3!!!! авто продвинулась!».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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