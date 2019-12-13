Окончательное решение: Зеленский хочет изменить Минские соглашения

Украинская сторона будет добиваться изменений условий Минских договоренностей по Донбассу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1», комментируя итоги переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря.

«Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Во-первых, мы должны понимать, что с времен "Минска" прошло 4 года. Все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы, как власть, должны выполнять условия, на которые пошла наша [предыдущая] власть», – сказал он.

«Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы после выборов – это точно не наша позиция. Я о ней сказал, не знаю, сколько раз, но это окончательное решение», – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что слабые позиции Украины в переговорах по возвращению Донбасса, прописанные в Минских соглашениях, заключаются в условиях передачи под контроль украинским властям участка государственной границы на неподконтрольном Донбассе. Президент Украины также считает, что с президентом России Владимиром Путиным можно договариваться, но это сложно.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников сообщил, что украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран Нормандской четверки, запланированной на март 2020 года. В ответ на это представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что подготовка Украиной изменений в Минские соглашения является провокацией, которая может повлечь за собой осложнение ситуации на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»