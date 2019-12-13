УВКБ направило на неподконтрольный Донбасс более 24 тонн гумпомощи

В четверг, 12 декабря, на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлена мебель, спортивный инвентарь и бытовые товары общим весом 24,635 тонны», – сказано в сообщении.