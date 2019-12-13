RU
Все новости

УВКБ направило на неподконтрольный Донбасс более 24 тонн гумпомощи

13.12.19 09:24
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В четверг, 12 декабря, на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлена мебель, спортивный инвентарь и бытовые товары общим весом 24,635 тонны», – сказано в сообщении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк