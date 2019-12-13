Убийство Павла Шеремета: Названы имена подозреваемых

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. Об этом на брифинге по результатам расследования 12 декабря сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, пишет «Сегодня».

По его словам, на данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Следователи считают, что военная медсестра, участница боевых действий на Донбассе Дугарь проводила разведку у дома Шеремета накануне убийства. Музыкант и сержант Сил спецопераций ВСУ Антоненко, а также волонтер-медик Кузьменко подложили взрывчатку, которую изготовили Грищенко.

Кроме того, Иван Вакуленко (псевдоним «Пистолет»), который должен был выступать свидетелем по делу Шеремета, накануне допроса совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья.

Доброволец Петр Киян, которого также называли подозреваемым по «делу Шеремета», таковым не оказался. Однако стало известно, почему следователи проявили к нему интерес – он является сожителем Дугарь.

При этом спикер МВД впоследствии уточнил, что супругам Грищенко пока подозрение в деле Шеремета не предъявлено, они находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя «Украинской правды» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.