Сводка из зоны ООС за 12 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также из пушек БМП. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкино – из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

у Пивденного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку Марьинки.

Пресс-служба Министерства обороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «войска Киева за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 36 единиц. Обстрелам подверглись Докучаевск, поселки шахты "Трудовская" и Александровка на донецком направлении; поселки шахты им. Гагарина и Широкая Балка на горловском направлении; село Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.