Особый статус Донбасса: Нюансы переговоров в Нормандском формате

Президент Владимир Зеленский ответил, оказывают ли на него давление лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон в вопросе закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины, на чем ультимативно настаивает Россия. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1», комментируя итоги переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря.

«Тут такая достаточно громкая ситуация, которую можно обсуждать, и настаивать с нашей стороны, что я и делал. Потому что в "Минске" четко записано – изменения в Конституцию Украины в связи со всем, что связано с децентрализацией», – сказал он.

«Сейчас мы готовим пакет законов по поводу децентрализации на всей территории Украины. То есть, мне кажется, что мы выполняем эти обязательства [по Минским соглашениям]. Да, немного другая формулировка, но, мне кажется, что, в принципе, она подходит. Мне кажется, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается РФ – будет сложно. Все видели – в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно», – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что слабые позиции Украины в переговорах по возвращению Донбасса, прописанные в Минских соглашениях, заключаются в условиях передачи под контроль украинским властям участка государственной границы на неподконтрольном Донбассе.

Президент Украины считает, что с президентом России Владимиром Путиным можно договариваться, но это сложно. Зеленский подтвердил, что украинская сторона будет добиваться изменений условий Минских договоренностей по Донбассу в вопросе контроля над государственной границей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»