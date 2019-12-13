Никакой резни: Зеленский публично ответил Путину по Донбассу

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о «второй Сребренице» на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1», комментируя итоги переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря.

«Он (Путин, – прим. ред.) это сказал, кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы – другие люди, совсем другие, свободные, демократичные. Мы понимаем, что "там" живут украинцы», – комментирует Зеленский.

«И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни [не будет] – я именно так и сказал господину Путину: "Я не знаю, кого вы представляете на моем месте, но я – другой человек. Я не знаю, с кем вы до этого говорили о таких серьезных вопросах, какой у вас опыт по этому вопросу и в других странах, но у нас другая страна, мы – другая власть, и для нас самое главное – человеческая жизнь"», – подчеркнул президент Украины.

Глава государства отметил, что слабые позиции Украины в переговорах по возвращению Донбасса, прописанные в Минских соглашениях, заключаются в условиях передачи под контроль украинским властям участка государственной границы на неподконтрольном Донбассе.

При этом президент Украины считает, что с президентом России Владимиром Путиным можно договариваться, но это сложно. Зеленский подтвердил, что украинская сторона будет добиваться изменений условий Минских договоренностей по Донбассу в вопросе контроля над государственной границей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин опасается, что если Киев получит на Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям, националисты могут устроить там «вторую Сребреницу».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»