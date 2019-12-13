«Стена» на Донбассе или реинтеграция: Зеленский рассказал, что будет делать

Украинская власть не намерена отгораживаться от неподконтрольного Донбасса настоящей стеной, если не будет достигнут прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта, но такой сценарий возможен. Об этом в эфире телеканала «1+1», комментируя переговоры в Нормандском формате, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На заседании Совета национальной безопасности и обороны мы утвердили 5 планов реинтеграции Донбасса и возвращения наших территорий. Один из этих планов – это план "Б". Для меня это [построение стены] – не план "Б". Для меня это план "последняя буква". Это последний план», – сказал он.

«Я пока очень не хотел бы, чтобы мы применили именно этот план, потому что эта "стена", я об этом говорил откровенно, она уже есть. Нам решать нужно, как вернуть людей, вернуть их менталитет, вернуть их разум, вернуть их понимание, что они украинцы. Это очень важно. У нас сейчас живая "стена" – гибнут люди. У нас эта "стена" есть», – продолжил Зеленский.

По его словам, для него лично построение стены с неподконтрольным украинским властям Донбассом, не вариант. «Но, к сожалению, мы должны понимать, мы должны двигаться: 5 лет ждать, и стрелять, и терять наших украинцев мы точно не собираемся. Что касается соцвыплат – если будет стена, то это уже другое "государство" – все, которое мы никогда не признаем. Никогда», – пояснил свою позицию президент Украины.

«Мы детально прорабатывали эти планы. Мы понимаем, что если стена, то нам нужно будет создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях и чувствуют себя действительно украинцами, чтобы они приехали к нам. Потому что за стеной тогда будет другое даже не "государство", а что-то другое, извините за такое слово, "другая местность", где будут только боевики», – резюмировал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что слабые позиции Украины в переговорах по возвращению Донбасса, прописанные в Минских соглашениях, заключаются в условиях передачи под контроль украинским властям участка государственной границы на неподконтрольном Донбассе.

Президент Украины считает, что с президентом России Владимиром Путиным можно договариваться, но это сложно. Зеленский подтвердил, что украинская сторона будет добиваться изменений условий Минских договоренностей по Донбассу в вопросе контроля над государственной границей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»