На Донетчине в ДТП пострадала женщина

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в четверг, 12 декабря, в 16:25 спасателям поступило сообщение о ДТП в Покровске.

«Спасатели выяснили, что произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате аварии пострадала женщина, которая была госпитализирована в травматологическое отделение ЦГБ г. Мирноград (до переименования – Димитров, – ред.) в состоянии средней тяжести», – сообщили в ГСЧС.