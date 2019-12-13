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На Донетчине в ДТП пострадала женщина

13.12.19 10:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в четверг, 12 декабря, в 16:25 спасателям поступило сообщение о ДТП в Покровске.

«Спасатели выяснили, что произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате аварии пострадала женщина, которая была госпитализирована в травматологическое отделение ЦГБ г. Мирноград (до переименования – Димитров, – ред.) в состоянии средней тяжести», – сообщили в ГСЧС.

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