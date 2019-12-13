Замминистра назвал средний размер субсидий и льгот

В ноябре средний размер субсидий, выплаченных украинцам в денежной форме, составил почти 1200 грн на одну семью. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 декабря, в ходе брифинга на тему: «Льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги» сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

По его словам, на сегодняшний день закончено начисление за ноябрь. «У нас есть промежуточные результаты. На сегодня осуществляется процедура выплат субсидий и льгот, в частности, в денежной наличной форме», – сказал Музыченко.

«Если говорить о количественных показателях, то мы можем сказать, что средний размер льготы в ноябре составлял почти 800 грн на одного льготника. Если говорить о получателях субсидий, то это почти 1200 грн на одну семью», – добавил он.

Как отметил Музыченко, таким образом, можно сказать, что в подавляющем большинстве случаев получать субсидию более выгодно, и размер социальной поддержки больший. «Это связано в первую очередь с тем, что основная масса получателей льгот имеет невысокий процент скидки – это 25-50% скидки. Соответственно, от этого и зависит размер [выплат]», – сказал замминистра.