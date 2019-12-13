Освобождение пленных: Зеленский рассказал о трех этапах

На переговорах в Нормандском формате договорились об освобождении удерживаемых лиц, которое должно пройти в три этапа, первый и второй – между украинской стороной и «Л-ДНР». Об этом в эфире телеканала «1+1» рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Я хотел бы объяснить, что в Нормандском формате означает всех на всех, потому что мы очень боимся оставить наших людей, не только на оккупированных территориях [Донбасса], но и в Крыму, и не только в Крыму, но и на территории РФ. Сейчас всех установленных – это первый этап. До Нового года – мы верим в это: всех установленных на всех установленных [будут обменивать украинская сторона и "Л-ДНР"]», – отметил он.

«18 декабря встреча в Минске, будет заседание Трехсторонней контактной группы, где будут обсуждаться эти списки», – заявил Зеленский.

По его словам, в Нормандском формате договорились, что вторым этапом освобождение удерживаемых лиц в «Л-ДНР» будет после согласования списков таких людей Международным Комитетом Красного Креста.

«Мы обсудили главное – на протяжении 5 лет не было возможности, боевики не допускали туда представителей Красного Креста, чтобы действительно подтвердить списки, которые у нас есть, но они не согласованы той стороной. Это будет второй шаг», – продолжил президент Украины.

«Третий шаг – мы проговорили с президентом Российской Федерации, что нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и Крыма. Это будет другой трек. Я думаю, что его мы будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных», – добавил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»