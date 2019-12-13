На Донетчине перевернулось авто

В Доброполье (Донецкая обл.) спасатели вытащили автомобиль, который перевернулся в кювет. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 12 декабря в 7:03 в ГСЧС поступило сообщение о необходимой помощи представителям Национальной полиции. На место выехали дежурные отделения 19 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.

«Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС вытащили из кювета автомобиль Volkswagen Bora, водитель которого, двигаясь по автодороге Краматорск-Доброполье, превысил скорость, не справился с управлением и перевернулся в кювет. Спасатели с помощью лебедки осуществили соединение автоцистерны с автомобилем и отбуксировали его на участок автодороги», – рассказали в ГСЧС.