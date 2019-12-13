Подробности процедуры монетизации льгот: Разъяснение замминистра

Льготникам и получателям субсидий в Украине поступают платежки с указанием полного объема насчитанных сумм за услуги. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 декабря, в ходе брифинга на тему: «Льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги» сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

По его словам, в министерство, а также органы соцзащиты поступают многочисленные обращения от льготной категории граждан. В связи с этим замминистра рассказал подробности процедуры монетизации, которая сегодня действует. «На сегодняшний день платежки, которые получают наши льготники и получатели субсидий, поступают в полном объеме касательно насчитанных и потребленных услуг», – пояснил Виталий Музыченко.

«Соответственно, сумму льгот (сейчас я обращаю внимание – именно на систему предоставления льгот) насчитывают органы социальной защиты населения в зависимости от информации, которая содержится о льготнике в Едином государственном реестре получателей льгот, а также исходя из статуса и социальных норм, которые действуют для предоставления льгот и жилищных субсидий», – добавил он.

У гражданина, по словам замминистра, на сегодня два варианта получения соответствующих средств. Первый – если до 15 октября человек обратился с заявлением в органы соцзащиты и дал реквизиты банковских счетов или предложил предоставлять ему эту гарантию через «Укрпочту». В этом случае льгота предоставляется в денежной форме. Те льготники, от которых не были получены заявления – получают льготы в безналичной форме. Информация о насчитанных суммах передается в «Ощадбанк», и он обеспечивает администрирование, то есть оплату платежей, которые поступают от предприятий, предоставляющих коммунальные услуги.

Также Музыченко отметил, что льготники, которые указали свой номер мобильного, получают соответствующие смс, в которых отмечается размер рассчитанной и переведенной на счет в Ощадбанке льготы.