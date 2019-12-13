В Донецке рассказали, кто пострадал в крупной аварии в центре (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в ДТП пострадала женщина-водитель. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 12 декабря в Ворошиловском районе при проезде регулируемого перекрестка на пересечении ул. Университетская и пр. Ватутина произошло столкновение автомобилей Kia-Sorento и Volkswagen-Tiguan. После столкновения автомобиль Kia продолжил движение в неуправляемом состоянии и совершил столкновение с припаркованными у левого края проезжей части ул. Университетская автомобилями Volkswagen-Passaт и Toyota-Rav-4.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen-Tiguan получила травмы.

Фото из открытых источников

Напомним, ранее об этой аварии сообщили очевидцы в соцсетях.