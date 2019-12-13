Переселенцы имеют такие же права на Донбасс: Зеленский о переговорах с «Л-ДНР»

Переселенцы из неподконтрольного украинским властям Донбасса имеют такие же права принимать участие в переговорах по мирному урегулированию вооруженного конфликта в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я с руководством этих временно оккупированных территорий, честно говоря, не собираюсь говорить. У нас для этого есть возможность встречаться в Нормандском формате, с лидерами "нормандской четверки". Их [представителей "Л-ДНР"] голоса слышат все на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске», – заявил Зеленский.

Он напомнил, что думает о диалоге с жителями неподконтрольного украинским властям Донбасса: «Мы готовы говорить с Донбассом, но, пожалуйста, когда мы говорим о жителях Донбасса, или о тех людях, которые переехали, мы должны со всеми ними считаться. У них у всех есть прописка – в Донецке, в Луганске, они все представляют Донбасс. Почему-то кто-то из них переехал, но у них есть те же самые права».

«Это такая платформа, которую мы предложили и будем обсуждать в Минске. Платформа, на которой встречаются представители Донбасса – разные представители. Мы договорились, что этот вопрос мы поднимем в Минске», – добавил президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что слабые позиции Украины в переговорах по возвращению Донбасса, прописанные в Минских соглашениях, заключаются в условиях передачи под контроль украинским властям участка государственной границы на неподконтрольном Донбассе.

Президент Украины считает, что с президентом России Владимиром Путиным можно договариваться, но это сложно. Зеленский подтвердил, что украинская сторона будет добиваться изменений условий Минских договоренностей по Донбассу в вопросе контроля над государственной границей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»